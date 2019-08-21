Оголтелая милитаризация. Штаты хотят разместить оружие даже в космосе

После ракетных испытаний в США Россия и Китай созвали внеочередное заседание Совбеза ООН. Встреча состоится завтра вечером. Теперь, когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше не связывает руки Пентагону, американские военные объявили о новых разработках: установке баллистических боеголовок на гиперзвуковые ракеты и использовании ядерных систем в космосе. А президенты США и Румынии, где уже размещены элементы ПРО, договорились укреплять позиции НАТО в Европе.

Сбываются самые тревожные прогнозы: на месте разваленного Штатами ДРСМД Америка на глазах начинает создавать свою архитектуру "глобальной опасности". Собранным под крылом "Шаттла" политикам, военным и ученым НАСА вице-президент Майк Пенс объявил, что США рассматривают космос как сферу боевого применения.

"Как заявил президент США, и, откровенно говоря, так оно и было на протяжении десятилетий, космос — это сфера военных действий. Космические войска Соединенных Штатов обеспечат гарантию защиты нашего народа, наших интересов и ценностей в огромном космическом пространстве и здесь, на Земле. С помощью технологий, которые укрепят нашу общую оборону", — заявил Пенс.

Майк Пенс проанонсировал, что новое космическое командование появится в структуре вооруженных сил США уже на следующей неделе. А Белый дом в специально выпущенном меморандуме прямым текстом указал, что Америка собирается выводить в космос ядерные системы.

"Способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе. В течение первого года с даты публикации настоящего меморандума министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для претендентов, желающих получить лицензию на запуск", — говорится в сообщении.

Все идет к тому, что США могут начать размещать ядерное оружие в космосе. В таком случае у каждого жителя планеты над головой будет висеть атомная бомба с подлетным временем в несколько минут. Россия не раз предлагала запретить ядерную милитаризацию космоса в международных договорах ООН. Но США и союзники против.

Румынский президент Клаус Йоханнис прилетел за океан, чтобы попросить об увеличении американского контингента. Бухаресту мало находящихся в стране 900 военнослужащих США и установок Mk41, которые можно использовать не только в составе сил ПРО, но и для запуска ударных крылатых ракет. Как раз из такой установки всего через две недели после выхода США из ДРСМД Вашингтон провел испытания новой крылатой ракеты наземного базирования, запрещенной договором. В Пентагоне также сообщили, что американская сторона занимается созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия также запрещался ДРСМД.

"Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватой новым опасным витком гонки вооружений. Мы заинтересованы в том, чтобы вопрос стратегической стабильности обсуждать с участием европейских стран", — считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В российском Минобороны уже давно просчитали такой сценарий развития событий. И Москве есть, чем ответить на угрозы, которых становится все больше.

"Действия Соединенных Штатов и их союзников направлены на расширение своего влияния в азиатско-тихоокеанском регионе, ослаблении позиции России и Китая в Юго-Восточной Азии. Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывание системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Для нейтрализации возникающих угроз мобилизуем комплекс мер", — говорит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу объявил, что в этом году в Западный военный округ поступит более 1300 единиц новой и модернизированной военной техники. Будет совершенствоваться боевой состав береговых войск и войск ПВО. Значительно усилится и Восточный военный округ, туда поступит более 1700 единиц техники. Будет сформировано управление смешанной авиационной дивизии и зенитно-ракетной бригады.

На боевое дежурство должна заступить большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский". Она уже спущена на воду и сейчас проходит ходовые испытания. Военные также начали готовиться к трем крупным международным учениям ОДКБ. Предстоят и масштабные российско-белорусские оперативные учения "Щит Союза-2019". В них будут задействованы 12 тысяч военных. Как подчеркнул министр обороны России, учения носят исключительно оборонительный характер.