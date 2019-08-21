Дания в шоке: Гренландия не продается - Трамп не приедет

Дания усилит свое военное присутствие в Арктике на случай, если Трамп начнет самостоятельно торговаться с Гренландией. Министр обороны королевства Трине Брам-сен по-своему отреагировала на деловое предложение из Вашингтона. Спустя всего несколько часов, в "Твиттере" Трамп ответил уже датскому премьеру в духе "не хотите — как хотите" и отменил запланированный визит в Копенгаген. Впрочем, даже после такой "ссоры", переговоры продолжаются "за спиной" лидеров обеих стран. К торгам подключилась датская королевская семья.

Датчанам могло бы быть смешно, если бы предложение Трампа не оказалось правдой. Чиновники в администрации президента обсуждали передачу Гренландии Соединенным Штатам в бессрочное владение. Ежегодные выплаты могли составить 600 миллионов долларов, эту цифру приводит газета The Washington Post.

Но даже идею датский премьер-министр Метте Фредериксен обсуждать отказалась.

Дональд Трамп поблагодарил ее за откровенность, но при этом обиженно отложил визит по приглашению королевы Маргреты II.

"Дания — особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время. Премьер-министр сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании, проявив такую прямолинейность".

"С большим сожалением и удивлением я узнала об отмене визита Дональда Трампа в Данию. Этот визит был ожидаемым, подготовка шла полным ходом. Тем не менее, был поднят вопрос о покупке США Гренландии. Это предложение и я лично, и правительство отвергаем. Однако это не должно поменять наших отношений с США. Я надеюсь, что мы сможем продолжить сотрудничество", — заявила датский премьер-министр.

Что же не понравилось этим датчанам, будто удивляется президент США. Он уже даже пообещал не строить в Гренландии Трамп Тауэр. Но если до этого родина Андерсона назвала Трампа просто сказочником или шутником, то теперь отказ от запланированного визита сочли уже оскорблением.

"Прежде всего, вызывает большое удивление необычное поведение президента, а именно его предложения о покупке части Дании, во-вторых, поражает то, что Трамп в любом случае не хочет приезжать в Данию. Я считаю, что это позор", — сказал представитель Либеральной партии Дании Якоб Эллеман-Йенсен.

А вот именно гренландские политики напротив решили воспользоваться ситуацией и намекнуть уже датскому королевству, что о самом большом острове планеты нужно вспоминать почаще.

"Происходит отсрочка визита президента США в Данию, возможно, и в Гренландию тоже. Кто-то мог надеяться, что Трамп посетит Гренландию вместо Дании, если у него есть озвученный ранее интерес к острову. Гренландия не продается. Жители Гренландии не хотят, чтобы их территория продавалась. Мы хотели бы тесного сотрудничества, укрепления отношений с Данией. Вне всяких сомнений, мои датские коллеги лучше бы почаще вспоминали о Гренландии", — говорит депутат парламента Дании от партии "Инуит Атакатигыт" Айя Хемниц Ларсен.

Королева Маргрете II отказ президента от визита никак не прокомментировала. Из королевской семьи высказалась только жена двоюродного брата королевы Дании, принцесса Антония Шаумбург-Липпе. Она попыталась ответить Трапу в его же ироничном стиле: но получилось чуть ли не предложение провести референдум.

"Предложение о приобретении стало комплиментом для волшебной Гренландии, ведь только желанные территории получают предложения, но решать судьбу должен народ".

Население Гренландии 50 тысяч человек, но в первую очередь бизнесмен Трамп видит Гренландию лишь как 50 миллиардов баррелей запасов нефти на шельфе, месторождения ценных металлов, а также шанс увеличить свое военное присутствие в Арктике. И тут уже идея покупки такого актива не кажется абсурдом. Дональд Трамп пока не отменил окончательно свой визит, а это значит, что с его точки зрения торги продолжаются.