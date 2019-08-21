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Торговая война между США и Китаем 10 минут назад

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21 августа 201920:50 Денис Давыдов, Александр Балицкий

Apple не торопится уходить из Китая, несмотря на понукания Трампа

Запуска ракеты Трампу оказалось мало, чтобы произвести впечатление. Впечатление он хотел произвести не только на чужих, но и на своих. Удалось. Американскому технологическому флагману, компании Apple, в ультимативной форме предложено собирать вещи, чтобы переехать из Шэньчжэня в Калифорнию.

Президент США в торговой войне с Китаем личным примером показывает, как бить конкурентов. Если к прошлой предвыборной копании его кепки, флажки, магнитики были made in China, то к компании 2020 года производство сувениров перенесли поближе к Штатам. Теперь их делают уже не в КНР, а здесь недалеко — в Мексике или вот на Гаити.

Но одно дело футболки и совсем другое технологичные продукты. Подсчитано, что Apple нужно минимум полтора года, чтобы хотя бы 5% своих производств вывести из Китая.

Компания годами там выстраивала цепочки поставок, учила персонал. Вот так быстро и просто уйти — будет запредельно дорого. Об этом заявил технологический гигант. Трамп подбадривает, обещает финансовую помощь и торопит.

"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая", — заявил американский президент.

Как будто не было буквально на днях встречи Дональда Трампа и Тима Кука. Глава Apple тогда просил президента одуматься. На пальцах объяснил, что все сложнее, чем один хороший — другой плохой. Есть третий и он в торговой войны больше всех в выигрыше.

"Samsung — их конкурент №1, и Samsung не платит пошлины, потому что они находятся в Южной Корее. Для Apple трудно платить пошлины и конкурировать с такой хорошей компанией. Мне показалось, что он привел очень убедительный аргумент. Так что я думаю об этом", — отметил Трамп.

Повышение пошлин пока отложено до конца года — Трамп не хочет портить американцам рождественский шоппинг. Цены в магазинах пока не изменились, но если тарифы поднимут, то и компьютеры, телефоны подорожают минимум на 10%.

6 лет назад Apple пробовали обосноваться на родине. Выпуск компьютеров запускали в Техасе, но не сложилось. В США не было нужной инфраструктуры для производства.

Масла в огонь сегодня подлила японская Nikkei. Ссылаясь на свои источники, газета пишет, что Apple активно тестирует дисплеи для своих будущих моделей. Эти гибкие светодиодные экраны разрабатывает американцам китайская компания.

Дональд Трамп не первый американский президент, кто пытается заставить Apple вывести производство из Китая на родину бренда. Обама ведь тоже задавал такие же вопросы основателю "яблочной" империи. Тот ответил тогда просто: ни один американский завод даже близко не сравнится с китайским.

Завод Foxconn в Шэньчжэне собирает гаджеты для десятка мировых корпораций. Но главная линия — под продукцию Apple: 90% всех яблочных изделий выпускают именно здесь.

Американские журналисты не раз пытались разгадать секрет производственного успеха. И он уже давно не в дешевизне китайской рабочей силы. Ее просто много. А вот налог на производство — один из самых низких. Плюс необходимые в высокоточной технике — редкоземельные металлы — 90% добывают именно в Китае, а экспорт в другие страны Пекин ограничивает.

Так что все дело в логистике. Вокруг сборки Китай сосредоточил всю систему производства комплектующих. Из США сюда везут только процессоры. Вот и глава Apple Тим Кук на своей странице в китайской соцсети, как раз и обращается к китайской аудитории: "Столько творчества в этом городе — рад вернуться!"

Напишет ли Кук то же самое про возвращение в США — большой вопрос. Вывести даже треть производственной базы — причем, не в США, а соседние азиатские страны, значит потерять от 10 до 15 миллиардов долларов и минимум полтора года на обустройство.

"Если устаревшие взгляды США на происходящее не изменятся, если они навсегда увязли в менталитете времен холодной войны, то боюсь в отношениях Китая и США мы не избавимся от проблем", — говорит Гэн Шуан, официальный представитель МИД Китая.

Сворачивание производства, конечно, ударит и по Китаю. Только на Foxconn четверть миллиона сотрудников. Но в пекинских магазинах электроники не верят, что айфоны или айпады перестанут быть made in China.

С такой же скоростью, с какой Китай производит яблочные гаджеты, он их же и раскупает. Обеспечивая Apple четверть всей выручки — около 50 миллиардов долларов в год. И это при том, что с началом торговых трений — местные производители серьезно потеснили айфоны.

Чтобы не просесть еще больше, Apple наверняка изучает опыт другого американского инноватора. Илон Маск, несмотря на увещевания Трампа, не просто не ушел из Китая, но и стремительными темпами продолжает строительство под Шанхаем огромного завода Tesla. Китайский рынок для него оказался важнее.

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