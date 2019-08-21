Защитник "Торпедо" Шишкин ударился головой об ограждение, но продолжил матч

Лидер ФНЛ "Торпедо" пробилось в 1/16 финала Кубка России по футболу, обыграв в серии пенальти другой столичный клуб – выступающий во втором дивизионе "Велес". Игровое время завершилось вничью 3:3.

"Торпедо" балансировало на грани поражения, проигрывая на 90 минуте 1:2. Но Сергей Божин сравнял счет. В дополнительное время соперники обменялись голами. Послематчевые пенальти лучше пробили торпедовцы 6:5.

Один из 11-метровых реализовал новичок "Торпедо" Роман Шишкин, поигравший в "Спартаке", "Локомотиве", "Крыльях Советов", "Краснодаре" и сборной России. При этом в середине матча Шишкин в борьбе с игроком "Велеса" врезался головой в ограждение. Футболисту потребовалась медицинская помощь. Однако Роман смог продолжит встречу и провел на поле 120 минут.

Также в 1/16 вышли "Химки", разгромив дома курский "Авангард" 4:1. "Нижний Новгород" в гостях нанес поражение московскому "Арарату" 3:0. "Чертаново" в Рязани крупно победил клуб с одноименным названием 4:1. "Шинник" в Ярославле был сильнее ивановского "Текстильщика" 1:0.