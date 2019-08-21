Кутепов может покинуть "Спартак"

Участник чемпионата мира 2018 года Илья Кутепов может покинуть московский "Спартак". 26-летнему защитнику не хватает игровой практики.

Как сообщает Чемпионат.com, интерес к Кутепову проявляют один российский и один турецкий клубы. Сам Илья пока планирует побороться за место в основном составе красно-белых. Однако и не исключен его уход в другой коллектив.

После успешного для сборной России и себя чемпионата мира Кутепов получил травму. Футболист перенес операцию, после которой он потерял место в стартовом составе. В нынешнем сезоне Илья лишь однажды выходил на замену.