Белорусский гребец-паралимпиец погиб в Австрии

Член сборной паралимпийской сборной Белоруссии по академической гребле Дмитрий Рышкевич трагически погиб во время тренировки в Австрии. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Белорусские паралимпийцы готовятся в Австрии к чемпионату мира по академической гребле. Среди них находился 33-летний колясочник Дмитрий Рышкевич. Австрийская полиция ведет расследование гибели спортсмена, сообщает РИА Новости.

В 2003 году гребец Дмитрий Рышкеич угодил в автокатастрофу и остался инвалидом. Спортсмен перенес около 20 операций. Дмитрий неоднократно побеждал в соревнованиях среди спортсменов с ограниченными возможностями.