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21 августа 201923:03

Суп из топинамбура и шербет из княженики. Стало известно меню на ужине Путина и Ниинисте

EPA

Владимир Путин и финский президент Саули Ниинисте поужинали в ресторане Walhalla, что в Хельсинки. Меню состояла из местной рыбы, супа из топинамбура и утиной грудки под соусом из лисичек, сообщает агентство РИА Новости.

На десерт первым лицам подали свежие ягоды и шербет из княженики (близкого родственника малины).

Напомним, 21 августа Владимир Путин приехал в Хельсинки. Как заявил на пресс-конференции российский президент, отношения двух стран развиваются успешно. Особый прогресс наблюдается в экономике, культуре и экологии.

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