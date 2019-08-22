На Украине начали рекламировать новую услугу - "газовый запас"

В "Нафтогазе" не могут даже приблизительно сказать, во сколько обойдётся украинцам газ этой зимой. Отмечают лишь, что будет дорого. Может быть, очень дорого.

Председатель правления компании со своей страницы в Facebook уже вовсю рекламирует новую услугу "Газовый запас". Проще говоря, советует покупать людям топливо заранее по фиксированной летней цене.