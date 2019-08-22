Катастрофа "Краснодара" в Пирее

В греческом Пирее прошел первый матч четвертого квалификационно раунда Лиги чемпионов между местным "Олимпиакосом" и "Краснодаром". Российский клуб потерпел крупное поражение.

Игра "Краснодара" не заладилась с первых минут. Большое количество брака в центре поле и пассивная игра в атаке привели к тому, что "Олимпиакос" получил заметное преимущество. У ворот Матвея Сафонова стали возникать опасные моменты. Очень не вовремя получил травму полузащитник краснодарцев Реми Кабелля, которого пришлось заменить.

И на 30 минуте грубо ошибся Русда Камболов, потерявший мяч недалеко от штрафной. Нападающий хозяев Мигель Анхель Герреро подхватил мяч и пробил метров с 25. Отчаянный бросок Сафонова оказался бесполезен. До перерыва счет не изменился, хотя у "Олимпиаккоса" было несколько возможностей развить успех.

В начале второго тайма "Краснодар" попытался было изменить сценарий матча. Мог забить Маркус Берг. Магомед-Шапи Сулейманов едва не забил вскоре после своего повеления на поле. Зато Лазар Раджелович, едва появившись на поле, сумел пробить в дальний от Сафонова угол – 2:0.

Этот гол сломил краснодарцев. Вскоре Раджелович забил свой второй мяч в матче, и счет стал крупным. А незадолго до конца встречи Даниэл Поденсе по дуге запустил мяч за спину Сафонову – 4:0. Незадолго до финального свистка Иван Игнатьев упустил возможность отыграть хотя бы один мяч.

В итоге 4:0 в пользу "Олимпиакоса". Этот результат можно назвать катастрофой для "Краснодара". Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов бронзовому призеру чемпионата России нужно побеждать в ответной встрече с разницей в пять мячей.