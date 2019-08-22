Истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по базе ХАМАС в секторе Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри написал в Twitter об авиаударах самолетов-истребителей ВВС Израиля по военно-морской базе, принадлежащей организации ХАМАС, на севере сектора Газа.

"Мы будем продолжать нашу работу против попыток нанести вред гражданам Израиля, и мы считаем ХАМАС ответственным за то, что происходит в секторе Газа или исходит от него".

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Вафа Яги сообщил, что в результате авиаударов пострадавших нет, передает РИА Новости.

По словам Авихая Эдри, два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия" были произведены в ответ на запуск ракеты из Газы в сторону Израиля.