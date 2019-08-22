В Саратове горит жилой дом

По неустановленной пока причине в двухэтажном частично расселенном жилом доме в городе Саратове произошел пожар. Есть пострадавшие, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли по адресу улица Вольская, дом 8. Сообщается, что площадь пожара составила 600 квадратных метров.

На пожаре задействовано 77 человек личного состава и 23 единицы техники.