В Тихий океан рухнул частный самолет, все выжили

При падении самолета в Тихий океан чудом выжили два человека. Авиакатастрофа произошла у берегов Северной Калифорнии.

Сообщается, что на борту частного самолета были только двое: пилот Дэвид и его подруга Кайла. Ролик об удивительном спасении выложил в сеть их приятель.

По словам пилота, он просто собирался полетать над заливом Сан-Франциско, однако у судна отказал двигатель. И через несколько минут самолет уже оказался в воде.

Дэвид и его подруга сумели забраться на крыло тонущего воздушного судна. Там они и дождались спасателей, передает телеканал "Россия 24".