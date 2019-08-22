"Тортика и воды" попросила найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка

Жива, но очень ослаблена. Нашли пятилетнюю девочку, которую почти четверо суток искали в лесах под Нижним Новгородом.

Ребенок сам вышел из бурелома на крики поисковиков, которые метр за метром прочесывали местность. Девочка тут же попросила тортика и воды, сообщает "Россия 24".

Сейчас малышка под присмотром врачей. В Минздраве региона сообщили, что состояние тяжелое. Организм сильно обезвожен.

Зарина пропала в минувшее воскресенье, когда бабушка оставила ее под присмотром родственника и ушла за грибами. Искали девочку сотни людей — волонтеры, спасатели, полиция, Росгвардия. Участники поисковой операции рассказали, как она проходила.