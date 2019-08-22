Президент Мозамбика надеется на российские инвестиции

Владимир Путин и президент Мозамбика Филипе Ньюси встретятся 22 августа в Москве. Они обсудят двусторонние отношения и перспективы их развития, передает "Россия 24".

Глава африканской республики уверен, что исторические связи двух стран до сих пор помогают развитию его родины.

"В отношениях Мозамбика и России пора открыть новую страницу. Нам нужно работать вместе, с тем чтобы совместными инвестициями развивать наши экономики. У нас есть сырье, но мы хотели бы его добыть и переработать в Мозамбике с помощью российских инвестиций. Таким образом мы создадим больше рабочих мест, больше средств для содержания семей. Обычно у России это хорошо получается. У нас есть углеводороды, у вас есть опыт добычи. У нас есть рыболовство, сельское хозяйство. Хотелось продолжить получать вашу поддержку в области образования. Образование, которое жители Мозамбика получили в те трудные времена в России, до сих пор помогает нашему развитию. Это была самая важная инвестиция".