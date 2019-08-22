Косатки из "китовой тюрьмы" добрались до мест обитания

Все косатки, которых выпустили из "китовой тюрьмы", добрались до мест традиционного обитания своих семей.

Специалисты говорят, что они не утратили природных инстинктов и смогут легко адаптироваться к свободной жизни.

Еще одну партию (две косатки и шесть белух) планируют выпустить на волю и отправить в Охотское море сегодня. Все зависит от погоды — сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней.

На сегодняшний день в "китовой тюрьме" все еще остаются 81 белуха и две косатки, сообщает телеканал "Россия 24".