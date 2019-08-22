Новости Экономика

Все видео этой рубрики
22 августа 201907:33

Минобороны США расторгает миллиардный контракт с "Боингом"

Минобороны США расторгает миллиардный контракт с "Боингом"

Министерство обороны США расторгнет контракт с "Боингом" на сумму более миллиарда долларов. Эти деньги корпорация должна была получить за создание улучшенных перехватчиков для защиты от возможных ракетных атак со стороны Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Пентагона Марк Райт.

Разработчики из "Боинга" начали трудиться над перехватчиками два года назад. По их замыслу, головная часть самолета должна была уничтожать ракету противника путем прямого столкновения с ней.

Однако в американском минобороны выявили некие неразрешимые технические проблемы. Их не раскрывают из-за секретности разработки.

Теперь военное ведомство полностью ликвидирует программу, на которую уже потратили более миллиарда долларов, и проведет тендер на разработку нового перехватчика, передает телеканал "Россия 24".

Сейчас

06:44

Ракета "Союз" с пилотируемым кораблем и роботом стартовала в космос

04:35

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

04:01

В Саратове горит жилой дом

02:53

Академик Сергей Федотов скончался после продолжительной болезни

01:27

В Сочи из-за грозы самолеты не могут зайти на посадку

23:05

В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад

17:38

Житель Саранска, чуть не выбросивший дочь с балкона, арестован на два месяца

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Корабль "Союз" с роботом-космонавтом вышел на орбиту

Корабль "Союз" с роботом-космонавтом вышел на орбиту

44 минуты назад
"Тортика и воды" попросила найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка

"Тортика и воды" попросила найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка

1 час назад
Пентагон - о сроках появления гиперзвукового оружия

Пентагон - о сроках появления гиперзвукового оружия

4 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Брифинг Марии Захаровой
18:50

Программа "60 минут"
19:00

WorldSkills. Открытие чемпионата мира по профмастерству
Все трансляции
Украинский дипломат: санкциям против Москвы осталось не более полугода

Украинский дипломат: санкциям против Москвы осталось не более полугода

39 минут назад
Президент Мозамбика надеется на российские инвестиции

Президент Мозамбика надеется на российские инвестиции

21 минута назад
Косатки из "китовой тюрьмы" добрались до мест обитания

Косатки из "китовой тюрьмы" добрались до мест обитания

1 час назад
Больше не американцы: 7 брендов, сменивших владельца

Больше не американцы: 7 брендов, сменивших владельца

20 часов назад
В Тихий океан рухнул частный самолет, все выжили

В Тихий океан рухнул частный самолет, все выжили

34 минуты назад
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

2 часа назад
Зеленский предложил России Крым обменять на место в G8

Зеленский предложил России Крым обменять на место в G8

2 часа назад
Академик Сергей Федотов скончался после продолжительной болезни

Академик Сергей Федотов скончался после продолжительной болезни

4 часа назад
Катастрофа "Краснодара" в Пирее

Катастрофа "Краснодара" в Пирее

7 часов назад
"Та самая кукуруза" с поля, где аварийно сел А321, стала целебной и дорогой

"Та самая кукуруза" с поля, где аварийно сел А321, стала целебной и дорогой

9 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
В Сенате США демократы выступили против новой гонки вооружений

В Сенате США демократы выступили против новой гонки вооружений

5 часов назад
На Украине начали рекламировать новую услугу - "газовый запас"

На Украине начали рекламировать новую услугу - "газовый запас"

6 часов назад
Следователи выясняют причины падения воздушного шара

Следователи выясняют причины падения воздушного шара

10 часов назад
Apple не торопится уходить из Китая, несмотря на понукания Трампа

Apple не торопится уходить из Китая, несмотря на понукания Трампа

10 часов назад
Оголтелая милитаризация. Штаты хотят разместить оружие даже в космосе

Оголтелая милитаризация. Штаты хотят разместить оружие даже в космосе

10 часов назад
Дания в шоке: Гренландия не продается - Трамп не приедет

Дания в шоке: Гренландия не продается - Трамп не приедет

10 часов назад
Путин: в Европе могут появиться американские "Томагавки"

Путин: в Европе могут появиться американские "Томагавки"

11 часов назад
Что ждет Музей русской иконы после гибели его основателя

Что ждет Музей русской иконы после гибели его основателя

11 часов назад
Судьбу внучки умершей актрисы Назаровой будут решать родственники

Судьбу внучки умершей актрисы Назаровой будут решать родственники

12 часов назад
Скандальная чиновница, оскорбившая жертв паводка, отправлена в отпуск

Скандальная чиновница, оскорбившая жертв паводка, отправлена в отпуск

13 часов назад
Девочка, пострадавшая в бассейне в Турции, несколько раз пережила клиническую смерть

Девочка, пострадавшая в бассейне в Турции, несколько раз пережила клиническую смерть

13 часов назад
Почему людям в 40 лет необходимо следить за кровяным давлением

Почему людям в 40 лет необходимо следить за кровяным давлением

14 часов назад
На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta

На вооружении ГИБДД появилась пластмассовая Lada Vesta

14 часов назад
Москвич облил бензином и поджег строптивого собутыльника

Москвич облил бензином и поджег строптивого собутыльника

14 часов назад
Суд оставил всех 24 украинских моряков под арестом

Суд оставил всех 24 украинских моряков под арестом

14 часов назад
Рейтинг городов, из которых хочется уехать, возглавил Екатеринбург

Рейтинг городов, из которых хочется уехать, возглавил Екатеринбург

15 часов назад
Технологию, спасающую от рецидивов рака, начнут испытывать на людях уже в этом году

Технологию, спасающую от рецидивов рака, начнут испытывать на людях уже в этом году

15 часов назад
В космосе робот "Федор" поэкспериментирует с отверткой и огнетушителем

В космосе робот "Федор" поэкспериментирует с отверткой и огнетушителем

15 часов назад
Как AirPods, но большие: представлены первые полноразмерные наушники без дужки

Как AirPods, но большие: представлены первые полноразмерные наушники без дужки

15 часов назад
Увидят и услышат все соседи: в Самаре перед домом должника установили "пирамиду позора"

Увидят и услышат все соседи: в Самаре перед домом должника установили "пирамиду позора"

16 часов назад
Шестипалая Кардашьян? Поклонников шокировало фото ног американской теледивы

Шестипалая Кардашьян? Поклонников шокировало фото ног американской теледивы

16 часов назад
Закон не работает: голландский водитель отказался вести женщину в никабе и получил выговор

Закон не работает: голландский водитель отказался вести женщину в никабе и получил выговор

16 часов назад
Милые бранятся: рязанка уложила пьяного мужа на лестнице вместе с портфелем, где было 700 тысяч

Милые бранятся: рязанка уложила пьяного мужа на лестнице вместе с портфелем, где было 700 тысяч

16 часов назад
Дарья Донцова пишет сценарии к детективному мультсериалу

Дарья Донцова пишет сценарии к детективному мультсериалу

18 часов назад
Оперные театры всего мира поддержали Пласидо Доминго

Оперные театры всего мира поддержали Пласидо Доминго

18 часов назад
Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

19 часов назад
Расследование: куда уходят "Лады"? К делу оказались причастны монголы

Расследование: куда уходят "Лады"? К делу оказались причастны монголы

19 часов назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку