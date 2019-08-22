Минобороны США расторгает миллиардный контракт с "Боингом"

Министерство обороны США расторгнет контракт с "Боингом" на сумму более миллиарда долларов. Эти деньги корпорация должна была получить за создание улучшенных перехватчиков для защиты от возможных ракетных атак со стороны Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Пентагона Марк Райт.

Разработчики из "Боинга" начали трудиться над перехватчиками два года назад. По их замыслу, головная часть самолета должна была уничтожать ракету противника путем прямого столкновения с ней.

Однако в американском минобороны выявили некие неразрешимые технические проблемы. Их не раскрывают из-за секретности разработки.

Теперь военное ведомство полностью ликвидирует программу, на которую уже потратили более миллиарда долларов, и проведет тендер на разработку нового перехватчика, передает телеканал "Россия 24".