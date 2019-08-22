Украинский дипломат: санкциям против Москвы осталось не более полугода

Санкциям против Москвы осталось не более полугода. Такие выводы после встречи президентов России и Франции сделал украинский дипломат Роман Безсмертный.

Бывший постпред Киева на переговорах по Донбассу заявил, что ситуацию нужно срочно менять. По его мнению, в Европе что-то не так, раз события на юго-востоке Украины называют кризисом, а не войной.

Нормализация отношений Москвы и Европы пришлась не по вкусу и Владимиру Зеленскому. Сразу после новости о возможном возвращении России в "Группу восьми" разразился постом в соцсети.

Президент Украины решил, что вправе ставить условия, и написал: для начала нужно вернуть Крым и освободить украинцев, которые находятся в России под стражей.

Речь, видимо, о моряках с военных кораблей, которые в прошлом году незаконно пересекли границу в Керченском проливе, сообщает телеканал "Россия 24".