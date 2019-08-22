Корабль "Союз" с роботом-космонавтом вышел на орбиту

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14". На его борту находится человекоподобный робот Федор. Он отправляется в экспедицию на МКС для работы с международным экипажем.

Ракета-носитель впервые отправила на орбиту космический корабль "Союз МС-14". От предыдущей версии этот корабль отличает модернизированная система управления движением и навигации. У "Союза МС-14" доработаны отдельные бортовые системы, отсутствует часть приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. Это позволяет увеличить полезную нагрузку.

Полет будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на утро 24 августа.

Робот "Федор" (Skybot F-850) создан компанией "Андроидная техника". Буква F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".



Робота посадили в штатное кресло для космонавта. В его задачи входит передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Для общения с космонавтами разработчики написали порядка 10-15 страниц разных вариантов ответов.

На орбите робот проведет примерно 17 дней.