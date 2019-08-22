Андрей Рублев - в 1/4 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

В американском Уинстон-Сейлеме продолжается турнир ATP с призовым фондом свыше 700 тысяч долларов. Борьбу за главный приз ведёт российский теннисист Андрей Рублев, который вышел в 1/4 финала.



В матче третьего круга 21-летний россиянин одержал победу над шестым сеяным на турнире Сэмом Куэрри из США. Рублев выиграл матч по итогам двух сетов — 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Общая продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.



За путёвку в полуфинал турнира третья ракетка России поспорит с представителем Канады Денисом Шаповаловым, имеющим в Уинстон-Сейлеме второй номер посева. Встреча состоится 23 августа.