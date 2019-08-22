"Благодарю, товарищ Генеральный!": робот "Федор" написал первый твит

Антропоморфный робот "Федор" написал свой первый твит на странице в соцсети.

Он сообщил, что корабль находится на расчетной орбите и первая часть летных испытаний прошла штатно: "Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме".

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил "Федора" с успешным началом работы. В ответ робот написал "Благодарю, товарищ Генеральный!".

Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, передает ТАСС. Он получил позывной Skybot F-850. Ранее в четверг "Федор" отправился на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14".