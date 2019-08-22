Шахматы. Непомнящий впервые выиграл на Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл американца Хикару Накамуру в пятом туре этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Для россиянина эта победа стала первой в рамках шахматного турнира, призовой фонд которого составляет 325 тысяч долларов.

Первую победу Непомнящий одержал белыми фигурами. Еще один российский гроссмейстер Сергей Карякин завершил ничьей партию против действующего обладателя шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена.

В остальных встречах вничью завершили партии армянин Левон Аронян и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, американцы Уэсли Со и Фабиано Каруана, француз Максим Вашье-Лаграв и Вишванатан Ананд из Индии. Китаец Дин Лижэнь белыми фигурами выиграл у голландца Аниша Гири.

По итогам пяти туров Лижэнь, Ананд и Каруана делят первую строчку таблицы турнира, набрав по три очка. Следом за ними расположились Непомнящий, Карякин, Карслен, Мамедьяров, Со и Вашье-Лаграв – у каждого из них по 2,5 очка. Также по два очка в своем активе имеют Аронян, Накамура и Гири.