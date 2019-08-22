Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна, оценят медики Петербурга

В Турцию из Санкт-Петербурга прилетела группа врачей-реаниматологов. Они оценят состояние 12-летней девочки, которую затянуло 18 августа в трубу бассейна. Состояние девочки критическое: она находится в состоянии глубокой комы. Она находится в реанимации клиники города Дензили.

Турецкие медики добились улучшения состояния пострадавшей: у нее теперь менее выраженное состояние дыхательной недостаточности. Но у ребенка остается выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточности, отмечает детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов из Санкт-Петербурга. Российские медики рассчитывают осмотреть пациентку, сообщает ТАСС. Есть надежда, что состояние здоровья позволит транспортировать ребенка и провести визуализацию центральной нервной системы, провести КТ и МРТ. Эти исследования позволили бы более детально оценить состояние ребенка.

Случай с 12-летней российской туристкой в Турции признан страховым. Все расходы на лечение и медицинскую помощь будут компенсированы страховой компанией. Также в судьбе девочки принимает участие туркомпания "Одеон турс": семье пострадавшей девочки предоставлен переводчик.

Несчастный случай произошел 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Здесь руку девочки засосало в трубу бассейна отеля. Ребенка спасали семеро мужчин, в том числе отец девочки. Достать руку девочки удалось только вместе с обшивкой бассейна. За время под водой девочка захлебнулось. Она пережила четыре клинических смерти.