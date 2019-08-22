Мария Шукшина опровергла сообщения, что мать перенесла приступ

Информацию о том, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ на отдыхе в Болгарии, опровергла ее дочь — Мария Шукшина. По словам актрисы, она здорова и чувствует себя нормально.

"Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", — написала Шукшина в своем Instagram.