Жители Дальнего Востока испуганы нашествием медведей на Камчатке

Жители Дальнего Востока Жители обсуждают причины повышения активности медведей на территории Камчатки. Об этом сообщают "Вести - Приморье". На полуострове перевели в повышенную готовность группу оперативного реагирования случаи на выходов косолапых к людям.

В соцсетях продолжает активно распространяться информация о нашествии животных. При этом в правительстве региона заявляют, эта ситуация — предсказуема, так как на Камчатке продолжает расти популяция медведей.

Отметим, квоту для охотников на отстрел хищников предоставляются ежегодно. В этом году она превысили 2,4 тысячи зверей. Однако охотпользователи выкупают всего порядка 700 лицензий. А используют по назначению еще меньше. Тем временем, многие в ужасе от роликов, появляющихся в социальных сетях.