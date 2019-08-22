Уэйн Руни схлопотал удаление за прием из ММА

Английский нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руин заработал прямую красную карточку в матче регулярного чемпионата американской Major League Soccer против "Нью-Йорк Ред Буллз". Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 1:2.

На 24 минуте матча Руни в борьбе с колумбийским защитником соперника Кристианом Кассересом нанес ему удар рукой в лицо, что не ускользнуло от внимания главного арбитра матча. Тот показал англичанину прямую красную карточку.

Wayne Rooney shown a straight red card in MLS 😳



Still a Red Devil 😅pic.twitter.com/V0fnixrt4c — Goal (@goal) August 22, 2019

Впрочем, команды доигрывали матч в равных составах, когда нападающий "быков" Амро Тарек за две желтые карточки покинул поле. "Нью-Йорк" победил "Ди-Си" благодаря голам Анхеля Ромеро и Даниэля Ройера. У вашингтонского клуба голом отметился Ола Камара.

"Ди-Си Юнайтед" остался с 39 очками и позволил "Нью-Йорку" обойти себя в турнирной таблице. "Ред Буллз" набрал 41 балл и теперь располагается на четвертой строчке таблицы MLS.