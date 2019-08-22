В школах Бурятии разработают рекомендации по ограничению использования смартфонов

Сотрудники Роспотребнадзора и Рособрнадзора разработали совместные рекомендации по использованию в школах мобильных устройств. Их уже получили в региональном ведомстве. Родители и чиновники убеждены в пользе нововведения, передает ГТРК "Бурятия".

С кожные годом проблема зависимости от устройств мобильной связи становится все актуальнее с каждым годом. Ограничение на использование смарфонов во время занятий поддержали 89 процентов из опрошенных родителей. Жители Бурятии в этой статистике — не исключение.

- Я считают, что это хорошая идея, дети постоянно отвлекаются в школе, не слушают учителей.

- Телефон мешает процессу обучения, портит и зрение, и внимание.

Перед разработкой рекомендаций, специалисты изучили ряд исследований российских ученых. Все полученные данные свидетельствуют о негативных реакциях, у школьников, с зависимостью от гаджетов: последствиями являются снижение уровня внимания и скорости реакции, ослабление памяти, кроме того, эксперты зафиксировали даже нарушение слухового восприятия.

Здесь нужно понять, что полностью запретить гаджеты нельзя. Но в то же время ограничение времени использования, не помогает в в профилактике зависимости, а наоборот, формирует у детей сверхценное значение", - психолог Городской психологической службы Игорь Бадиев.

Рекомендации федерального центра уже поступили в Министерство образования Бурятии. Их разослали в управления образования районов и городов на обсуждение, рассмотрение и принятие собственных мер. "Мы возьмем существующий документ за основу и уже разработаем свои внутренние нормы и локальные акты", — пояснил замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

О специфике рекомендаций, выработанных в республике, ученикам станет известно уже в сентябре. Возможно, что школьников могут попросить оставлять смартфоны дома или в крайнем случае — использовать простые кнопочные телефоны.