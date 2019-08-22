Нурмагомедов заработает на бое против Порье одну из рекордных сумм в ММА

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов заработает на предстоящем бое против американца Дастина Порье одну из самых больших сумм в истории смешанных единоборств. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

"Заработок будет намного больше, чем в поединке против Конора Макгрегора, — приводит слова менеджера РБК. – Единственное, что могу сказать – условия предстоящего боя будут одними из лучших в истории ММА".

"Турнир проходит в Абу-Даби, и, учитывая это, итоговый гонорар может быть еще больше, ведь Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идет о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то и UFC не скоро бы провели там бой".

Напомним, что после боя против Макгрегора российский боец заработал два миллиона долларов без учета спонсорских прав на трансляцию боя и доходов от рекламы. Впрочем, по информации Forbes, заработок Нурмагомедова составил до трех миллионов долларов.

Предстоящий бой Нурмагомедова против Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.