Жители кузбасского поселка едва не устроили самосуд над цыганской семьей

Несколько полицейских нарядов и бойцы Росгвардии спасли проживающую в кузбасском селе Подгорное семью цыган от расправы после ночной драки, в результате которой двое местных жителей получили ножевые ранения, сообщает сайт "Тайга.инфо".

По неподтвержденным данным, события развивались по сценарию пензенской Чемодановки: якобы 20 августа цыгане начали приставать к девушкам, что не понравилось местным молодым людям. В ночной драке сошлись около 60 человек.

"Наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна. А они в свою очередь отреагировали, защищая семью, пырнули двоих ножами. Они лежат в больнице в тяжелом состоянии", — рассказала местная жительница.

После этого конфликт вспыхнул с новой силой — к дому, где проживают цыгане, вышли все мужчины Подгорного и соседней Никитинки с вилами и топорами в руках. От расправы гостей спасли стражи порядка, которые взяли дом в кольцо. Позже в поселок прибыли подразделения ОМОНа.

Источник ТАСС сообщил, что один из зачинщиков массовой драки, который и нанес ножевые ранения молодым людям, арестован. По его данным, национальной подоплеки в конфликте нет, "все были пьяные, ранее судимые". По данным "Интерфакса", сейчас ситуация в поселке стабилизировалась, однако местные жители утверждают, что люди не собираются расходиться и требуют наказать виновных.