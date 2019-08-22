В аэропорту Красноярска началась реконструкция магистральной рулежной дорожки

В красноярском аэропорту начали реконструировать магистральную рулежную дорожку. Модернизация позволит в 2 раза повысить повысить пропускную способность воздушной гавани. В настоящий момент за час здесь могут приземлиться или взлететь до 12 самолетов. После обновления это количество увеличится до 25, передает ГТРК "Красноярск".

"Мы сможет расширить сеть международных и межрегиональных маршрутов, а также повысить качество обслуживания пассажиров", — сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Сейчас на месте идут подготовительные работы, участок расчищают от растительности. Согласно новому проекту, МРД не только станет значительно длиннее, здесь также построят ряд очистных сооружений и других инженерных сетей, а также электросети. Известно, что на работу самого аэропорта реконструкция не повлияет.

Напомним, работы финансируют из резервного фонда России. В общей сложности в проект инвестировано 600 млн рублей. Красноярск должен стать опорой для воздушного моста между Китаем и Европой.