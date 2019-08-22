В Воронеже крупный пес напал на девушку с мелкой собачкой

В Советском районе Воронежа крупный пес на глазах у своего хозяина напал на девушку, выгуливающую мелкую собачку.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 августа: девушка шла мимо автомобильной парковки со своей собачкой на поводке, когда на них выскочило агрессивное животное.

Хозяйка собачки успела подхватить ее на руки, и тогда пес набросился на человека, пытаясь достать своего мелкого сородича.

Владелец злобного зверя, чинивший неподалеку свою машину, подоспел, когда его питомец добрался до собачки и вонзил в нее зубы. В потасовку быстро вмешались прохожие, и животных удалось разнять.

Позже пострадавшая обратилась в компанию, обеспечивающую видеонаблюдение в квартале, где произошло нападение пса, после чего было опубликовано видео происшествия. О состоянии девушки и ее собаки не сообщалось.