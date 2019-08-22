Прокуратура: Красноярск провалил капремонт многоквартирных домов

Прокуратура Красноярска опубликовала итоги проверки капитального ремонта многоквартирных домов. Вывод неутешительный - трёхлетний план по капремонту выполнен на 41 процент, более 460 многоэтажек нуждаются в срочном ремонте кровли, всего из них сделали 100 домов. В итоге капитальный ремонт в Красноярске провален.

Как сообщает "Вести Краснорск", региональный оператор крайне неудачно распоряжается деньгами, несмотря на хорошую собираемость оплаты за капремонт от населения. Итоги прокурорской проверки показывают, что Фонд капремонта фактически не контролирует подрядчиков. Конкурсные процедуры фонд проводит с нарушениями, наблюдается затягивание расторжения контрактов. Получается - многоквартирные дома стоят с разобранными крышами, жители недоумевают, куда идут их деньги за капремонт.

По каждому конкретному случаю прокуроры выписывают предписания. Первый отчёт уже направлен на рассмотрение главе Красноярска.