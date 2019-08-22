"Реал" предложил "Пари Сен-Жермен" 100 миллионов и трех футболистов за Неймара

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара и сделал боссам парижан очередное предложение. "Сливочные" ради звездного бразильца готовы раскошелиться на 100 миллионов евро и отдать трех своих игроков.

Помимо круглой суммы представители "Реала" предложили "ПСЖ" полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Ролригеса, а также голкипера Кейлора Наваса. Однако как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на L'Equipe, французы ответили на это предложение отказом.

Напомним, что помимо мадридского "Реала" на Неймара также претендует испанская "Барселона", а накануне в борьбу за форварда включился и туринский "Ювентус". "Старая синьора" готова предложить игроку полноценный контракт, а если, то и готова включить в сделку и аргентинца Пауло Дибалу.