Вакансии прошлого века: в онкоцентре Блохина опровергли слухи о массовых увольнениях

В московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина заявили, что не будут увольнять врачей, а в появившемся в Интернете приказе говорится о незанятых вакансиях, сформированных еще в прошлом веке.

Центр имени Блохина находится на Каширском шоссе в Москве и является одной из крупнейших онкоклиник России.

Как заявили в пресс-службе центра, массовые увольнения работающих сотрудников НМИЦ онкологии имени Блохина не планируются. В настоящее время проходит плановое сокращение вакантных ставок, передает "Интерфакс".

В клинике сообщили, что штатное расписание НМИЦ онкологии было сформировано еще в 90-е годы ХХ века.

В клинике подчеркнули, что за изменениями в штатном расписании не последует закрытие структурных подразделений, увольнение сотрудников и сокращение объема медицинских услуг.

"Пациенты по-прежнему будут в полном объеме получать качественные медицинские услуги", — заверили в онкоцентре.

Альянс врачей заступился за сокращаемых, заявив, что "без мнения профсоюза сократить работников нельзя".

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Национальном центре онкологии им. Н. Н. Блохина были обнаружены тела неизвестных людей. По данным правоохранительных органов, в патологоанатомическом отделении были обнаружены тела людей, скончавшихся несколько лет назад. Проверку проводил СК РФ по Москве.

По некоторым данным, трупы пролежали в морге с начала 2000-х годов, не дождавшись вскрытия.