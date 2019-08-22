Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который предложил Крым обменять на место России в G8.

На своей странице в Facebook она написала, что украинский лидер не понимает значение слов "дипломатия" и "повестка", а все его заявление – не более чем "бессмысленный набор букв". Представитель МИД подчеркнула, что наивысшая площадка международных отношений – это Совет безопасности ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики. Также Захарова напомнила Зеленскому о необходимости соблюдать Минские соглашения, которые были поддержаны резолюцией Совбез.



Она предложила Зеленскому "по-братски" консультировать его, пока тот не укомплектует МИД Украины.

"А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", — написала Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в состав "Большой восьмерки". Как ожидается, он поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице, который пройдет с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

G8 прекратил свое существование в 2014 году после того, как Крым воссоединился с Россией. Тогда лидеры стран отказались приезжать на саммит, который должен был состояться в Сочи. Вместо этого политики встретились в Брюсселе в рамках G7.