Дмитрий Медведев примет участие в открытии 45-го чемпионата WorldSkills в Казани

В Казани сегодня стартует 45-й мировой чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Церемония открытия намечена на 19.00 на стадионе "Казань Арена". Ожидается, что на открытие чемпионата приедет председатель правительства Рф Дмитрий Медведев. Творческую часть праздника подготовила команда Игоря Крутого.

Как передает ГТРК "Татарстан", молодые профессионалы в основном будут состязаться на "Казань Экспо". География участников обширная — 63 страны. Они будут показывать свои навыки в десятки компетенций: от каменщиков, плотников, электриков и авторемонтников, до ландшафтных дизайнеров и роботехников.