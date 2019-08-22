Пентагон: продленный СНВ-3 должен включать в себя оружие, "разрекламированное" Путиным

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае продления должен включать все новое оружие России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал, "чтобы иметь дело с США". Также он считает, что у России есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы и подпадавшие под ДРСМД.

При этом он не пояснил, как можно объединить в один договор ракеты, подпадавшие под разные договоры, передает РИА Новости.



2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении условий сделки, но доказательств так и не предоставил. После этого Пентагон заявил об испытании крылатой ракеты, которая была запрещена договором.

Договор СНВ-3 был подписан Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году. В настоящий момент это единственный договор об ограничении вооружений, действующий между Россией и США. Его срок истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Однако понятно, что высказывания главы Пентагона о его возможном продлении касаются российского оружия, "разрекламированного" Владимиром Путиным в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию. Тогда президент рассказал о новейших военных разработках — гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет" и других. Все они, по заявлению президента РФ, носят оборонительный характер.