Боксер Усик дебютирует в супертяжелом весе против россиянина Федосова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжелой весовой категории Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе боем против российского боксера Андрея Федосова. Предстоящий поединок состоится 12 октября в американском Чикаго.

Изначально россиянин отказался проводить бой с украинцем, однако после условия сделки между сторонами были согласованы и приняты командой Федосова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Boxing Scene. Ранее соперником Усика по первому бою в супертяже назывался камерунец Карлос Такам. Их бой должен был состояться в мае, однако украинец травмировался и поединок был перенесен на сентябрь, но и ему, кажется, не суждено пройти.

Предыдущим боем Усика был поединок против россиянина Мурата Гассиева еще в первом тяжелом весе. Тогда их бой объединил титулы всех главных профессиональных версий – WBC, WBA, WBO и IBF. Украинец победил, стал абсолютным чемпионом, но позже отказался их защищать их из-за перехода в супертяжи и был лишен этих титулов.