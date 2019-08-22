В Уфе представили новый проект по разработке двигателей для малой авиации

В рамках "Инвестчаса" в администрации Уфы представили новый проект по разработке двигателей для самолетов малой авиации. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии. Инициатором данного проекта является компания "Двигатели для авиации". Предприятие занимается исследовательскими разработками в сфере двигателестроения.

На данный момент уже создан первый прототип двигателя для легкомоторных самолетов. Начало его серийного производства поможет вытеснить с рынка иностранных конкурентов. Руководство компании попросило администрацию столицы республики о выделении льготных кредитов для расширения производства, а также о возможности софинансировать проект по действующим программам в промышленной отрасли. Мэр Уфы Ульфат Мустафин эту идею поддержал.