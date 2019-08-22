Авария под Истрой: водитель пассажирского автобуса мог уснуть за рулем

Восемь человек пострадали в аварии, которая рано утром произошла на трассе М9 недалеко от подмосковной Истры. Автобус, который вез пассажиров из Пскова в Москву, съехал в кювет и перевернулся. Сотрудники ГИБДД изучают обстоятельства происшествия, и предварительная причина уже названа.

До МКАДа оставалось чуть более 40 километров. В 6:30 утра автобус уже завершал свой рейс по маршруту Псков — Москва.

Судя по всему, автобус сошел с трассы именно в этом месте — здесь хорошо видны следы. Еще метров 30 водитель, судя по следам, пытался удержаться на обочине. Но так и не смог — автобус съехал в кювет и перевернулся на правый бок.

В автобусе помимо водителя находилось 14 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало восемь человек. Всех их оперативно доставили в городскую больницу Истры. Врачи оказали необходимую помощь.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Автобус поставили на колеса и в ближайшее время вывезут с места ДТП. Для этого на 15 минут перекрыли трассу. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса мог уснуть за рулем.