Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

Газовая заправка в четверг утром взлетела на воздух в Сунженском районе Чечни, огонь перебросился на строения и автомобиль. Очевидец снял на видео поднявшийся к небу огненный гриб.

По данным главы района Назарбека Терхоева, огонь вспыхнул на автоцистерне, когда та прибыла на АЗС на окраине села Серноводское. Сбить пламя не получилось, а спустя несколько минут прогремел мощный взрыв, камня на камне не оставивший от заправки.

Огонь, как сообщает ТАСС, перебросился на два сарая и стоявший неподалеку автомобиль. На тушение ушло около часа, никто из людей не пострадал.