В Петербурге проходят торжества, посвященные 155-летию ЗВО

В Петропавловской крепости сегодня проходят торжества, посвящённые 155-летию создания Западного военного округа. В полдень в честь памятной даты был дан залп из пушки с Нарышкина бастиона. Позже рота Почётного караула округа провела церемонию развода и плац-концерт, открыл его военный оркестр Штаба ЗВО. Были исполнены военные марши различных эпох.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", на празднике развернута выставка новейшего вооружения и военной техники. На ее территории работает мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Всех заинтересованных инструкторы познакомят с вакансиями в соединениях и воинских частях Западного военного округа, а также расскажут о требованиях и необходимых документах для кандидатов на службу по контракту.