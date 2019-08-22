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22 августа 201913:27

МВД завело уголовное дело о "договорняке" в российском футболе

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МВД России возбудило уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), являющегося третьим по силе дивизионом страны, между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем".

Встреча проходила на домашнем стадионе "Чайки" в селе Песчанокопское и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. После этого клуб из Ростовской области обошел в таблице своего конкурента по зоне "Юг" – краснодарский "Урожай", впоследствии выиграл чемпионат и вышел в Футбольную национальную лигу.

"В следственном департаменте МВД России расследуется уголовное дело по частям 1, 3 статьи 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В ходе предварительного расследования проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно причастных к совершению данного преступления".

Также Волк добавила, что в результате обысков были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько футболистов "Черноморца" будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших действий.

Напомним, что на данный момент "Чайка" выступает в ФНЛ, где за девять игр турнира набрала восемь очков и занимает 18 строчку в таблице.

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