Тамез отказал "Спартаку" из-за чемпионата России

"Спартак" получил отказ от полузащитника французской "Ниццы" Адриана Тамеза, не захотевшего переходить в московский клуб. Француз предпочел остаться в "Ницце" и продолжать свои выступления в одной из пяти ведущих лиг Европы.

Именно это и послужило главной причиной игрока в нежелании переходить в "Спартак", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на RMC Sport. Тамез долго обдумывал вариант с продолжением карьеры в Москве, но даже предложенная красно-белыми зарплата в два миллиона евро в год не стала для него определяющей.

Вероятно, трансфер не состоится, хотя ранее клубы между собой уже согласовали все детали сделки – в "Ницце" согласились продать 25-летнего полузащитника за девять миллионов евро. Тамез назывался спартаковцами приоритетной покупкой, которой они хотели закрыть нынешнюю трансферную кампанию.

В минувшем сезоне француз принял участие в 40 матчах в составе "Ниццы", сделав пять голевых передач.