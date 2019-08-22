В Балаклаве подняли упавший в море "ЗИЛ" с буровой установкой

В Балаклаве подняли со дна моря грузовик "ЗИЛ" с буровой установкой. ЧП случилось накануне. Грузовик с оборудованием должен был проводить проектно-изыскательские работы в рамках предстоящей реконструкции набережной. Однако водитель не рассчитал дистанцию, слишком близко подъехал к краю пирса и упал в воду.

Как информирует "Вести – Севастополь", спасательную операцию ночью проводили специалисты Центра гражданской защиты Севастополя. Утром на место происшествия прибыла врио вице-губернатора Балаклавы Мария Литовко, которая курирует реконструкцию города. Она заверила, что предпринятые меры безопасности позволили сохранить имущество, к тому же во время происшествия на месте проведения буровых работ судов не было. Водитель, находившийся в машине не пострадал.