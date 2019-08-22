Санчес получит от "МанЮнайтед" 36 миллионов фунтов за уход в "Интер"

"Манчестер Юнайтед" будет вынужден раскошелиться на 36 миллионов фунтов в случае ухода чилийского нападающего Алексиса Санчеса в миланский "Интер". Английский клуб будет доплачивать чилийцу разницу в его зарплате, если тот все-таки станет "интеристом".

В "Юнайтед" Санчес зарабатывает 500 тысяч фунтов в неделю, являясь самым высокооплачиваемым игроком клуба, а в "Интере" готовы платить только 150 тысяч. Сам чилиец не готов на понижение зарплаты при переходе, и, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Daily Mail, если клубы придут к соглашению об аренде форварда, то в договоре будет указан пункт, по которому "МЮ" будет выплачивать ему часть его зарплаты, то есть 350 тысяч еженедельно.

В итоге "Манчестер Юнайтед" за два последующих сезона в общей сложности выплатит чилийцу порядка 36 миллионов фунтов стерлингов.

Выступления Санчеса в "МЮ" не задались – с января 2018 года нападающий в 45 играх за "красных дьяволов" отметился пятью голами.