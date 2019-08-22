Пассажиры и экипаж спаслись: в США дотла сгорел частный самолет

В Северной Калифорнии бизнес-джет Cessna 560XL потерпел в аэропорту Оровилл аварию при взлете, выскочил на поле и загорелся.

Все 10 человек, находящихся в самолете, успели спастить до того, как бизнес-джет сгорел дотла — баки его были полностью заправлены топливом, и быстро потушить огонь не удалось.