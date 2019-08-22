Хоккей. "Динамо" подписало экс-игрока "Вашингтона" Яшкина

Хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с чешским хоккеистом российского происхождения Дмитрием Яшкиным. Стороны поставили подписи под договором, который рассчитан на один сезон. 26-летний форвард был обменян "Сибирью".

Таким образом, теперь именно "Динамо" будет владеть правами на игрока, который минувший сезон провел в Национальной хоккейной лиги, где он выступал за "Вашингтон Кэпиталз". В составе "столичных" он провел 37 игр, в которых набрал 8 очков (2+6).

Также он выступал за "Сент-Луис Блюз". Всего же в заокеанской лиге на счету Яшкина 314 проведенных матчей и набрано 73 очка (29+44).