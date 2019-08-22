Жесткая посадка в кукурузу: следственные действия завершены, 23 августа самолет разрежут

Авиалайнер Airbus A321 "Уральских авиалиний", который экстренно сел на кукурузном поле, 23 августа разрежут на части и вывезут на частичную утилизацию, говорится в сообщении авиакомпании.



На данный момент специалисты Следственного комитета и Международного авиационного комитета закончили все работы на месте посадки. Инженеры "Уральских авиалиний", в свою очередь, слили топливо и другие технологические жидкости из самолета, сняли кислородные баки.

Ранее были демонтированы двигатели и другие ценные системы, пишет агентство ТАСС. Правда использовать их в других самолетах не планируют.

Напомним, 15 августа самолет A321 "Уральских авиалиний", летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя, однако экипаж сумел посадить самолет на кукурузном поле. Обошлось без жертв.