В строящейся многоэтажке на северо-западе Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в строящемся доме на северо-западе Москвы. Очевидцы сняли на видео черный столб дыма, поднимающийся над многоэтажкой в Щукине.

Сообщения о пожаре в районе Живописной улицы поступили около трех часов дня 22 августа. В городском управлении МЧС уточнили, что ЧП произошло на улице Паршина, в жилом комплексе "Серебряный парк".

По данным пожарных, загорелся хранящийся на первом этаже строящейся многоэтажки утеплитель. С огнем, который охватил около 30 квадратных метров, быстро справились. Обошлось без пострадавших.