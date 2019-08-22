Эксперт рассказал, почему потерявшаяся под Нижним девочка попросила именно "тортика"

Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка попросила у спасателей воды и тортика, рассказала координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева. Просьбу девочки прокомментировал инструктор по выживанию Роман Приймак. "Это естественно. Это быстрые углеводы", — отметил он.

Когда люди тратят физические силы, добавил эксперт по выживанию, первое, что они хотят – чего-то сладкого и воды. По мнению Романа Приймака, выжить четыре дня в лесу пятилетней девочке помогли теплые ночи, отсутствие дождей и обилие ягод. Он отметил, что в лесу много земляники, голубики и черники. При этом Приймак добавил, что дети тоже бывают разные – деревенские и диванные.

"Ребенок, растущий в деревне, знает, что такое картошка, вода и ягоды. А те, что сидят на диване, ничего не знают", — цитирует Романа Приймака РИА Новости.

Девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа. Для ее поисков были задействованы военнослужащие, спасатели и волонтеры. В поиске участвовали более тысячи человек, использовалась авиация, тепловизоры, беспилотники. Поисковики охватили 100 квадратных километров. Одна из групп поисковиков наткнулась при поисках девочки на медведя.

Нашли девочку в буреломе примерно в двух километрах от деревни. Надежда Ермолаева отметила, что хоть ребенок и ослаблен, измазжен и немного замерз, но быстро восстанавливается.